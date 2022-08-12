Харьков находится под постоянным огнем оккупантов.

Вооруженные силы Украины успешно противостоят российским оккупантам под Харьковом. Это фиксируют в американском Пентагоне.

Об этом написал журналист американского журнала Foreign Policy Джек Детч в Twitter, ссылаясь на слова высокопоставленного военного чиновника США.

Детч сообщил, что в Пентагоне видят украинские победы над русской армией вблизи второго по величине города страны - Харькова.

Как рассказал представитель Пентагона, которого цитирует журналист, успешная оборона города отвергла россиян и они должны были "накивать пятками".

Напомним, в Изюмском районе Харьковской области украинские военнослужащие освободили от оккупантов и взяли под полный контроль село Дмитровка.

В то же время председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов 3 августа сообщил, что в ближайшие дни враг усилит ракетные удары по Харькову и районам области.

По его мнению, не имея успехов на фронте, оккупанты не только распространяют фейки, но и от бессилия продолжают террор против мирных людей.

Хврьков находится под постоянным огнем с тех пор, как украинские защитники отогнали захватчиков от города к окраине области.

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