Обошлось без человеческих потерь.

Сегодня в Одесской области вражеская ракета Х-59 поразила объект инфраструктуры.

Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".

"Продолжая терроризировать южные регионы, враг нанес ракетный удар по Одесщине. С направления Черного моря, с самолета Су-35, выпущена ракета Х-59, которой поражен один из объектов инфраструктуры области",- говорится в сообщении.

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Отмечается, что обошлось без человеческих потерь.

Атака на Украину сегодня: что известно

Сегодня утром россияне атаковали Украину дронами-камикадзе. Воздушная тревога была объявлена по всей стране.

Как писал УНИАН, в Киеве утром 17 октября прогремели взрывы. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что столицу атаковали дронами-камикадзе.

Также сегодня россияне в очередной раз обстреляли подстанции критической инфраструктуры на подконтрольной Украине территории. Как отметили в "Энергоатоме", вследствие этого отключилась последняя линия связи Запорожской АЭС - Днепровская.

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