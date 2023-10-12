По предварительной информации, есть попадание в частный дом, сообщил городской голова.

Российские оккупационные войска атаковали Харьков. В одном из районов города есть "прилет".

"Есть предварительная информация о попадании по частному жилому дому. Сейчас известно об одном раненом и пожаре на месте "прилета", – сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

В то же время глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что ранения получил мужчина. Поврежден частный дом – на месте работают все соответствующие службы.

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"По уточненной информации экстренной медицинской помощи, в результате удара оккупантов по г. Харьков один человек получил осколочные ранения. Также за помощью к медикам обратилась женщина – острая реакция на стресс. Сейчас специалисты оказывают пострадавшим всю необходимую помощь", – добавил позже глава ОВА.

Обстрелы украинских городов: последние новости

Россияне обстреляли гимназию в Никополе. В результате вражеской атаки погибли четыре человека. В ГСЧС сообщили, что частично разрушено здание гимназии, повреждены 42 частных жилых дома и 18 хозяйственных сооружений.

В Херсоне оккупанты сбросили взрывчатку на поминальную процессию. Известно о трех раненых, один из них госпитализирован – человек в тяжелом состоянии.

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