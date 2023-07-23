За день в области зафиксировали 113 взрывов.

В течение дня, 22 июля 2023 года, российские оккупационные войска совершили 24 обстрела Сумской области. Погиб один человек, еще шестеро получили ранения.

Как сообщает Сумская ОВА, под вражеский огонь попали Краснопольская, Великописаревская, Белопольская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Юнаковская и Хотинская громады. Зафиксировано 113 взрывов.

"Краснопольская громада: артиллерийский обстрел (14 взрывов). По предварительной информации в результате обстрела один человек погиб и 4 получили ранения. Повреждены жилые дома и газопровод. Великописаревская громада: вражеские вертолеты осуществили два пуска неуправляемых авиационных ракет по окраине одного из населенных пунктов. Белопольская громада: артиллерийский обстрел (10 взрывов). Повреждена линия электроснабжения", – говорится в сообщении.

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Также россияне нанесли удар по Середино-Будской громаде. Враг применил дрон-камикадзе. По предварительным данным, ранения получили два человека.

Обстрелы украинских городов: последние новости

22 июля российские захватчики ударили по Нью-Йорку Донецкой области. В результате авиудара погибли четыре человека, еще трое – ранены.

Кроме того, в Донецкой области под вражеский обстрел попала съемочная группа немецкой медиакомпании. Оператор Евгений Шилко попал в больницу вследствие ранения. Известно, что под обстрел группа попала на полигоне, где снимала тренировки украинских военных. Один защитник погиб, еще несколько – получили ранения.

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