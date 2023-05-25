Северодонецк находится во временной оккупации и присутствие российских военных вокруг окраин города не уменьшается.

Глава Северодонецкой военно-гражданской администрации Александр Стрюк в эфире информационного телемарафона прокомментировал вопрос ведущего о распространении информации в некоторых российских пабликах, что якобы для усиления обороны Белгородской области враг выводит войска из некоторых оккупированных населенных пунктов Луганской области, в частности, Северодонецка.

"На самом деле такую информацию в пабликах они публикуют, но каких-то существенных изменений вокруг Северодонецка не происходит. Немного радостные поступают новости, там какие-то прилеты по Рубежному - это ближайший городок к Северодонецку. Но, вместе с тем, ситуация в городе не меняется. Фактически он находится в оккупации и вокруг, как отмечалось присутствие военных вокруг окраин города, так оно и отмечается", - акцентировал Стрюк.

Он отметил, относительно особенностей расположения Северодонецка. "Город вроде и тыловой для оккупантов и, вместе с тем, географически расположен таким образом, что если проводится какое-то передвижение, то враг объезжает вокруг Северодонецка. Учитывая, что город (российские оккупанты - УНИАН) пытаются показывать как очаг "восстановления", то в начале оккупации он не был городом накопления именно войск захватчиков", - добавил Стрюк.

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По информации главы Северодонецкой военно-гражданской администрации Александра Стрюка, оккупанты заняли почти всю местность вокруг Северодонецка на Луганщине. Он рассказал, что захватчики базируются на окраинах города-поселяются в лесах и садовых товариществах, а в самом временно оккупированном Северодонецке Луганской области не наблюдается скопления российских войск.

Прорыв Белгородской области и российская ИПСО - что известно

Российские добровольцы Легиона "Свобода России" и "РДК" в начале недели, 21 мая, провели "рейд" в Грайворонский район Белгородской области. В украинской разведке отмечали, что такой прорыв границы РФ добровольцами является "спецоперацией" самих россиян.

24 мая спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявлял, что российская пропаганда сломалась после событий на Белгородщине и не может четко объяснить определенные ключевые сообщения даже для внутренней аудитории. Он отмечал, что у ГУР есть информация о переброске оккупантов из Украины после "рейдов" под Белгородом, но эта информация о движении оккупантов проверяется.

Также сообщалось, что в последние дни российские оккупанты неоднократно распространяли фейковые сообщения о ситуации в Бахмуте и о якобы гибели украинских командующих. В частности, как отмечала заместитель министра обороны Анна Маляр, речь шла о командующем силами теробороны Игоре Танцюре, командующем Сухопутными войсками Александре Сырском и главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном.

В Минобороны Украины опровергли эти российские фейковые сообщения и объяснили, что враг распространяет такую информацию, чтобы деморализовать украинских военных.

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