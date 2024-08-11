Журналисты проанализировали последние опубликованные ролики и обнаружили, что они дублируются.

Минобороны РФ публикует старые ролики, выдавая их за "успешные удары" по ВСУ на Курском направлении.

Как пишет The Insider, в последнее время российское оборонное ведомство несколько раз публиковало старые атаки из Луганской и Донецкой областей, убеждая россиян в том, что это новые удары по скоплениям украинских сил в Курской области.

Эти ролики должны свидетельствовать об "успехах" российской армии на Курском направлении, где ВСУ прорвали границу и стремительно продвинулись на несколько десятков километров вглубь территории РФ. 10 августа в государственное "РИА-Новости" со ссылкой на Минобороны опубликовало видео того, как "российские вертолеты Ми-28НМ нанесли удары авиаракетами С-13 по живой силе и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области". На самом деле видео было снято в Кременной и в Часовом Яру.

Видео дня

9 августа Минобороны опубликовало ролик, который иллюстрирует якобы новые удары российских военных по ВСУ в Сумской области экипажем Су-34 по скоплению живой силы и военной технике ВСУ в пункте временной дислокации.

"Удар по разведанным целям был нанесен авиационной бомбой ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции. Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", - говорится в описании ролика.

Однако этот ролик был снят достаточно давно - пропагандистский ТАСС публиковал его еще 14 июля.

Бои в Курской области: последние новости

Как писал УНИАН, после начала операции ВСУ в Курской области РФ на Харьковском направлении интенсивность обстрелов снизилась. Оккупанты стали меньше применять артиллерию. Впрочем, по словам украинских военных, ситуация на Харьковском направлении остается сложной.

Также мы рассказывали, что Беларусь начала нагнетать ситуацию на границе, очевидно, по просьбе России пытаясь оттянуть украинские войска на фоне курской операции. Однако по словам спикера ГПСУ Андрея Демченко, пограничники пока не заметили прибытия белорусских войск к границе.

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