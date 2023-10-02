Все больше аналитиков и политиков склонны к мнению, что война продлится еще минимум два года.

Все больше западных чиновников и аналитиков говорят о том, что война в Украине затянется до 2025 года. Существует ощущение, что тупиковая ситуация неизбежна.

Как пишет CNN, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, госсекретарь США Энтони Блинкен и другие говорили о "стабильном прогрессе" Украины на поле боя, но "среди многих западных аналитиков и официальных лиц существует ощущение неизбежной тупиковой ситуации".

"Все больше и больше говорят о том, что конфликт растянется на 2025 год. История показывает, что после начальной стадии войны, как правило, наступает замораживание. Так произошло после того, как в 2014 году на Донбассе вспыхнул так называемый сепаратистский конфликт", - пишет издание.

Бывший австралийский генерал Мик Райан говорит, что западные партнеры Украины должны признать и спланировать такие события, обязавшись поддерживать Украину на протяжении всей войны.

Майор армии США Роберт Роуз соглашается с мнением австралийского коллеги. "Украина не имеет роскоши проводить маневры (быстрые наступательные действия). Ей нужно стремиться к неприглядному истощению, и мы должны быть готовы поддерживать ее, пока она не истощит российских захватчиков", - сказал офицер.

CNN пишет, что Европа и Соединенные Штаты остаются преданными поддержке Украины как на поле боя, так и финансово. Но есть признаки усталости. Проникают сомнения и ссоры.

Недавний спор Украины с польским правительством по поводу экспорта зерна показал, что страна уязвима к изменению политических настроений среди стран-союзников. В США продолжается избирательная кампания среди конкурирующих республиканцев, и степень поддержки Украины вызывает разногласия.

"Весна 2024 года может стать потенциально важной фазой конфликта. Обе стороны используют зиму для переоснащения. Тогда будут развернуты первые украинские F-16, а также, возможно, больше ATACM и других ракет большего радиуса действия (кроме растущих отечественных производственных линий в Украине)", - пишет издание.

Вот почему поставки западного оружия должны ускориться, считает Макс Бут в Совете по международным отношениям.

"Неспособность отправить достаточное количество оружия в Украину просто увеличивает шансы на то, что конфликт бесконечно затянется", – сказал Бут.

В России в следующем году война может повлечь большие экономические последствия. Кремль привел нарратив о том, что защита Родины - это экзистенциальная битва, поэтому публичное несогласие с этим будет наказано. Санкции нанесли ущерб РФ, но еще недостаточной. Цена на нефть помогает ограничить ущерб государственному бюджету.

Но в условиях, когда экономика все больше уделяется поддержке военной машины (по крайней мере 6% ВВП будет потрачено на армию в следующем году), растут стрессы: нехватка рабочей силы и инфляция, а также неизменно слабый рубль. Путин не захочет сокращать социальные расходы накануне выборов следующей весной, когда большинство аналитиков ожидает, что цены на нефть и газ уменьшатся.

"Многие переменные будут влиять на будущее этого конфликта в следующем году. Прежде всего, обе стороны должны выдержать болото, мороз и туман зимних месяцев", - отметил он.

Сколько продлится война

Как сообщал УНИАН, Россия рассчитывает завершить войну в Украине до 2025 года. Достичь целей "за два-три дня", как известно, захватчикам не удалось.

Правозащитники рассказали, что Министерство труда и соцзащиты РФ недавно заказало более 230 тыс. удостоверений для семей погибших оккупантов, но эта цифра определенным образом заниженная.

В Украине оценили намерения Российской Федерации до 2025 года достичь целей в захватнической войне против украинского народа и государственности. Как сообщает Центр стратегических коммуникаций, Кремль тщетно ищет пути успокоения глубинного народа из-за крушения путинской "сво".

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