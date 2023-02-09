Вероятно, говорит генерал, Путину военные подчеркивают, что большая война малоперспективна, поэтому он и ищет дипломатических путей.

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко прокомментировал недавнее заявление секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что Россия уже умоляет о переговорах с Украиной.

В интервью "Обозревателю" он выразил мнение, что в Кремле знают о серьезных испытаниях впереди, но не уверены в их результатах. Россия мобилизует на полную людей, стягивает к Украине последнюю технику.

"Это приводит к тому, что хоть и медленно, но все же они начали продвигаться на пяти направлениях на востоке, пытаясь выполнить путинское задание", — говорит генерал.

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Вероятно, продолжил он, Путину подчеркивают военные, что большая война малоперспективна, поэтому Кремль и ищет дипломатических путей. Но он хочет остановить вторжение на его условиях, что для Киева неприемлемо.

"Что касается позиции Запада, то, к сожалению, часть западных политиков, которые подкармливают путинские нефте- и газодоллары, уже ставят вопрос об окончании войны. Мол, подумаешь, потеря 20% территории, зато будет мир и тому подобное", — подытожил Романенко.

Переговоры с РФ

Киев неоднократно подчеркивал, что будет обсуждать вопрос переговоров с Россией только после того, как она выведет свои войска с территории Украины.

На саммите G20 Зеленский представил мирную формулу Украины, которую Россия категорически отвергла.

7 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Кремле понимают, что не смогут достичь своих целей в Украине, поэтому уже умоляют о переговорах. "Они сейчас ведут огромную работу с определенными группами, чтобы они вступили в переговоры. Уже и Бразилия, и кого только нет в посредничестве", — рассказал он.

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