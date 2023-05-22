Отмечается, что оккупанты несут огромные потери.

Российские оккупанты сократили срок подготовки заключенных перед отправкой на войну против Украины. Теперь зеков в Старобельском районе Луганской области обучают лишь 10 дней.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что решение о сокращении периода подготовки россияне приняли на фоне колоссальных потерь.

"На фоне значительных потерь живой силы российское военное руководство приняло решение о сокращении до 10 дней срока подготовки личного состава из числа осужденных, базовый лагерь которых развернут в Старобельском районе Луганской области", - говорится в сообщении Генштаба в Facebook

Видео дня

Отмечается, что в лагерь в Луганской области привезли около 1 тысячи заключенных, которые отбывали наказание в местах лишения свободы в Российской Федерации. Сначала оккупанты планировали их готовить к боевым действия четыре недели, но срок сократили до 10 дней.

Российские заключенные на войне против Украины - последние новости

Первой начала вербовать заключенных на войну против Украины ЧВК "Вагнер" летом 2022 года. Этим занимался лично Евгений Пригожин. Из-за конфлика с Минобороны РФ "вагнеровцы" в феврале 2023 года потеряли источник "пушечного мяса".

Информации о том, сколько заключенных завербовали, нет. При этом в России находят все новые и новые массовые захоронения бывших заключенных РФ, ликвидированных в Украине. Зачастую их родственники не знают об их смерти.

Инициатву вербовки в тюрьмах перехватило Министерство обороны РФ. Теперь зеки воюют против Украины в составе регулярной армии.

Вас также могут заинтересовать новости: