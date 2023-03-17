Повреждены транспортные средства и здания рядом.

В четверг, 16 марта 2023 года, российские оккупанты в очередной раз ударили по Херсону. Враг атаковал беспилотниками одно из медицинских учреждений города.

"По оперативной информации, враг нанес удары по территории медучреждения с беспилотников. Из-за вражеской атаки повреждены транспортные средства и здания рядом", – говорится в сообщении Херсонской областной военной администрации.

По предварительным данным, среди персонала и пациентов медицинского учреждения пострадавших нет.

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Обстрелы Херсонщины

Российские оккупанты ежедневно обстреливают деоккупированные населенные пункты Херсонской области. Так, 14 марта 2023 года в результате таких атак были ранены два гражданских и два сотрудника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

За сутки, 13 марта, враг совершил более 90 обстрелов, погиб человек. Отмечается, что по области россияне выпустили 412 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов".

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