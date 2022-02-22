Россия признала "ЛДНР" в пределах Луганской и Донецкой областей Украины - Путин

Президент РФ озвучил детали подписанного с боевиками "документа".

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия признала террористов "ЛНР" и "ДНР" в пределах, которые прописаны в их "конституции", а именно в пределах Луганской и Донецкой областей Украины.

Об этом он заявил на брифинге.

"В каких границах мы будем признавать эти республики. Мы признали их "конституции". А в конституциях написано, что границы в пределах Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины", - заявил Путин.

Кроме того, российский президент рассчитывает, что боевики смогут решить все "спорные вопросы" в ходе переговоров с властями Украины.

"К сожалению, сейчас мы понимаем, что это невозможно из-за боевых действий, которые там до сих пор продолжается и имеют тенденцию к обострению", - добавил Путин.