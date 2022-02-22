Россия признала "ЛДНР" в пределах Луганской и Донецкой областей Украины - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия признала террористов "ЛНР" и "ДНР" в пределах, которые прописаны в их "конституции", а именно в пределах Луганской и Донецкой областей Украины.
Об этом он заявил на брифинге.
"В каких границах мы будем признавать эти республики. Мы признали их "конституции". А в конституциях написано, что границы в пределах Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины", - заявил Путин.
Кроме того, российский президент рассчитывает, что боевики смогут решить все "спорные вопросы" в ходе переговоров с властями Украины.
"К сожалению, сейчас мы понимаем, что это невозможно из-за боевых действий, которые там до сих пор продолжается и имеют тенденцию к обострению", - добавил Путин.
Путин признал "ЛДНР" - что произошло
Вечером, 21 февраля, российский президент Владимир Путин заявил о признании Россией марионеток Кремля, террористических организаций "ЛДНР". После чего с Пушилиным и Пасечником были подписаны соответствующие "документы".
Сразу после заявления Путина следовала волна возмущений со стороны западных стран. США и Британия пообещали жесткие санкции против причастных к признанию боевиков лиц.
Того же дня Путин приказал ввести часть регулярных войск на территорию оккупированных Донецкой и Луганской областей. Российских военных с техникой видели очевидцы и журналисты.
Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на решение Путина, подчеркнул, что речь идет о нарушении целостности Украины и фактическим выходом из "Минска".
Международное сообщество не признает легитимность режимов "ЛДНР" и осуждает действия России
Тем временем в ОРДЛО продолжается принудительная мобилизация гражданского населения. По словам очевидцев, кое-где оккупанты задерживают даже несовершеннолетних. Кроме того, тысячи жителей оккупированного регионов были переброшены террористами в рамках якобы "эвакуации" в приграничные российские области.
Продолжается и эскалация на передовой. За последние сутки в зоне ООС было ранены 12 бойцов, шестеро получили боевые травмы; двое военных, к сожалению, погибли.