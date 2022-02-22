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Россия признала "ЛДНР" в пределах Луганской и Донецкой областей Украины - Путин

Марта Гичко

18:43, 22.02.22
2 мин. 4636
Путин ответил, в каких пределах РФ признала "ЛДНР" / REUTERS

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия признала террористов "ЛНР" и "ДНР" в пределах, которые прописаны в их "конституции", а именно в пределах Луганской и Донецкой областей Украины.

Об этом он заявил на брифинге.

"В каких границах мы будем признавать эти республики. Мы признали их "конституции". А в конституциях написано, что границы в пределах Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины", - заявил Путин.

Кроме того, российский президент рассчитывает, что боевики смогут решить все "спорные вопросы" в ходе переговоров с властями Украины.

"К сожалению, сейчас мы понимаем, что это невозможно из-за боевых действий, которые там до сих пор продолжается и имеют тенденцию к обострению", - добавил Путин.

Путин признал "ЛДНР" - что произошло

Вечером, 21 февраля, российский президент Владимир Путин заявил о признании Россией марионеток Кремля, террористических организаций "ЛДНР". После чего с Пушилиным и Пасечником были подписаны соответствующие "документы".

Сразу после заявления Путина следовала волна возмущений со стороны западных стран. США и Британия пообещали жесткие санкции против причастных к признанию боевиков лиц.

Того же дня Путин приказал ввести часть регулярных войск на территорию оккупированных Донецкой и Луганской областей. Российских военных с техникой видели очевидцы и журналисты.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на решение Путина, подчеркнул, что речь идет о нарушении целостности Украины и фактическим выходом из "Минска".

Международное сообщество не признает легитимность режимов "ЛДНР" и осуждает действия России

Тем временем в ОРДЛО продолжается принудительная мобилизация гражданского населения. По словам очевидцев, кое-где оккупанты задерживают даже несовершеннолетних. Кроме того, тысячи жителей оккупированного регионов были переброшены террористами в рамках якобы "эвакуации" в приграничные российские области.

Продолжается и эскалация на передовой. За последние сутки в зоне ООС было ранены 12 бойцов, шестеро получили боевые травмы; двое военных, к сожалению, погибли.

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