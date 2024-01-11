В частности, в направлении Купянска захватчики увеличивают человеческий ресурс для наступлений, а на Лиманском направлении перемещаются дополнительные штурмовые отряды.

Российские захватчики пытаются наращивать атакующие усилия за счет "мясных" штурмов. Об этом сообщил генерал-полковник, командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский в Telegram. Он отмечает, что оперативная обстановка на Востоке остается сложной, так как РФ продолжает наступательные действия на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях.

"Оккупанты не оставляют попыток вытеснить наши подразделения из Купянского леса и захватить Синьковку, имея целью блокирование Купянска. Благодаря действиям наших защитников враг несет значительные потери. Несмотря на это, пытается нарастить усилия прежде всего за счет человеческого ресурса", - подчеркнул Сырский.

Кроме того, он сообщил, что на Лиманском направлении противник проводит наступательные действия с целью вытеснить украинские войска за реку Черный Жеребец и осуществляет интенсивные артиллерийские обстрелы. Кроме того, враг перемещает с территории Российской Федерации в этот район дополнительные штурмовые роты и проводит подготовку новых штурмовых отрядов в базовых лагерях. Также пытается проводить разминирование путей выдвижения.

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"Серебрянское лесничество продолжает оставаться одним из направлений сосредоточения основных усилий противника. На данном направлении осуществляются безуспешные попытки атаковать наши позиции при поддержке бронетехники в направлениях Диброва, Торское и Диброва, Ямполь", - сообщил Сырский.

По его словам, наблюдается подготовка к возобновлению наступательных действий врага на Северском направлении. Для этого враг перемещает подразделения "шторм" и осуществляет формирование штурмовых рот.

При этом, в районе Бахмута оккупанты прилагают все усилия для выхода на рубеж канала Северский Донец – Донбасс. "С севера Бахмута противник проводит штурмовые действия в направлении Богдановки, с привлечением подразделений "Добровольческого корпуса". Пытается создать благоприятные условия для наступления на Часов Яр и восстановить утраченное положение в районах каскада озер восточнее Клещиевки и Курдюмовки, для чего привлекает подразделения Воздушно-десантных войск и мотострелковые части из состава Северного флота", - сообщил Сырский.

В этой связи, он уверяет, что несмотря на широкомасштабные наступательные действия врага, украинские воины на всех направлениях крепко держат оборонительные рубежи и наносят врагу значительные потери.

"Все необходимые решения наши командиры принимают вовремя, ставя целью эффективное поражение живой силы противника и сохранение жизни наших воинов", - подчеркнул Сырский.

Война в Украине: последние новости

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский считает, что пауз на поле боя не может быть, поскольку они лишь на пользу Москве. Он отмечал, что сейчас страна-агрессор сталкивается с дефицитом вооружений.

Также краинцев предупредили, что российские захватчики изменили тактику обстрелов Украины - они делают ставку на баллистические ракеты, которые противовоздушной обороне сложно сбивать.

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