Как отмечают партизаны, такие действия оккупантов служат дополнительным доказательством того, что командующий Соколов утилизирован или сильно ранен.

Россия планирует обвинить командующего Черноморским флотом РФ адмирала Виктора Соколова в сговоре с украинскими Вооруженными силами, чтобы оправдать его возможную ликвидацию в результате удара по штабу ЧФ в Севастополе.

Как сообщает партизанское движение "АТЕШ", было проведено совещание севастопольской оккупационной администрации с силовыми ведомствами по вопросам информационной политики.

"Развожаев довел распоряжение Москвы о необходимости распространять слух, что командующий черноморского флота Соколов вступил в сговор с Силами обороны Украины для уничтожения своего штаба. Делалось это, по их версии, для скрытия факта воровства адмиралом Соколовым и его замом с продовольствия, ведь именно в это время к ним направлялась проверка. Поэтому никаких потерь в результате удара быть не может.", - заявляют в "АТЕШ".

Видео дня

Отмечается, что такие действия оккупантов служат дополнительным доказательством того, что командующий Соколов утилизирован или сильно ранен. Вчерашнее виртуальное появление Соколова на совещании с министром обороны РФ Сергеем Шойгу также вызвало сомнения, что на видео транслировался актуальный адмирал Соколов, а не его старая запись.

Как пишут партизаны, также на совещании акцентировали внимание на умалчивании реальных данных о потерях среди военных в результате взрыва в штабе ЧФ РФ.

В то же время, согласно данным агентов "АТЕШ", после происшествия возле штаба было не меньше 25 машин скорой помощи, которые выносили мешки с телами.

"Свидетелями этого стало множество севастопольцев, так что реальное положение дел им не удастся скрыть", - говорится в сообщении.

Возможная ликвидация командующего ЧФ РФ

25 сентября в Силах специальных операций опубликовали обновленную информацию по потерям оккупантов в результате уничтожения штаба Черноморского флота РФ. Появилась информация о ликвидации командующего ЧФ РФ.

В то же время во вторник министерство обороны России опубликовало видео, на котором видно, как Соколов участвует в видеоконференции на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу, поставив под сомнение заявление Украины о том, что адмирал погиб во время удара.

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