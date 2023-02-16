В результате атаки возник пожар. Его ликвидировали работники ГСЧС.

Российская Федерация в ночь на 16 февраля атаковала ракетами Кировоградскую область. Агрессору удалось попасть в емкости с нефтепродуктами.

"Сегодня в 03:40 был ракетный удар. Поражены емкости с нефтепродуктами. ГСЧС ликвидировали аварию, обсчитываются нанесенные убытки, анализируются последствия", - заявил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в Telegram.

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал. Ожидается, что комиссия осмотрит повреждения жилых зданий вокруг.

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"И в обязательном порядке мы вместе с людьми восстановимся, отремонтируемся и будем продолжать жить, работать и побеждать", - подытожил Райкович.

Массированный удар по Украине 16 февраля: что известно

В ночь на 16 февраля российские военные нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине.

В результате атаки есть попадания в Днепропетровской и Кировоградской областях. В частности, были зафиксированы попадание в нефтеперерабатывающие заводы.

Глава ОПУ Андрей Ермак заявил, что оккупанты изменили тактику во время обстрелов-теперь они проводят активную разведку и применяют фальш-цели.

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