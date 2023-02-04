Вероятность наступления с территории Беларуси с севера Украины пока тоже выглядит низкой.

По состоянию на сейчас возможности широкомасштабного наступления образца 24 февраля Россия не имеет. Об этом сообщил директор Украинского института будущего, бывший советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире национального телемарафона.

"Если мы говорим о широкомасштабном наступлении в пределах того, что было 24 февраля, то по состоянию на сейчас, судя по всему, у россиян просто нет сил и нет возможности это сделать. Хотя в течение последней недели мы фиксируем увеличение количества информационно-психологических операций россиян, где они забрасывают самые разные планы. По состоянию на сейчас возможности широкомасштабного наступления образца 24 февраля Россия не имеет", - сказал Денисенко.

Он также отметил, что вероятность наступления с территории Беларуси с севера пока что тоже выглядит низкой.

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"Мы должны понимать, что для того, чтобы создать ударный кулак, нужно примерно в районе одного месяца. Поэтому это невозможно сделать за один день и даже за неделю. Поэтому если начнется накопление войск, техники, боеприпасов на территории Беларуси, это все мы увидим", - сказал Денисенко.

Он отметил, что наступление россиян по сути уже началось - подобные попытки есть на территории Донецкой области.

"Очевидно, что надо еще смотреть на Луганскую оюласть и, возможно, надо будет смотреть на юг Украины, прежде всего, это направление в сторону Запорожья и Павлограда", - отметил советник министра.

Новое крупное наступление России - что известно

Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью BFMTV заявил, что Россия может приурочить новое наступление к годовщине полномасштабного вторжения в Украину - 24 февраля.

Министр считает, что войска РФ могут предпринять попытку наступления по двум направлениям: это может быть Донбасс, а может быть и юг.

По данным ГУР, президент России Владимир Путин отдал приказ к марту захватить территории Донецкой и Луганской областей.

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