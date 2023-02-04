По состоянию на сейчас возможности широкомасштабного наступления образца 24 февраля Россия не имеет. Об этом сообщил директор Украинского института будущего, бывший советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире национального телемарафона.
"Если мы говорим о широкомасштабном наступлении в пределах того, что было 24 февраля, то по состоянию на сейчас, судя по всему, у россиян просто нет сил и нет возможности это сделать. Хотя в течение последней недели мы фиксируем увеличение количества информационно-психологических операций россиян, где они забрасывают самые разные планы. По состоянию на сейчас возможности широкомасштабного наступления образца 24 февраля Россия не имеет", - сказал Денисенко.
Он также отметил, что вероятность наступления с территории Беларуси с севера пока что тоже выглядит низкой.
"Мы должны понимать, что для того, чтобы создать ударный кулак, нужно примерно в районе одного месяца. Поэтому это невозможно сделать за один день и даже за неделю. Поэтому если начнется накопление войск, техники, боеприпасов на территории Беларуси, это все мы увидим", - сказал Денисенко.
Он отметил, что наступление россиян по сути уже началось - подобные попытки есть на территории Донецкой области.
"Очевидно, что надо еще смотреть на Луганскую оюласть и, возможно, надо будет смотреть на юг Украины, прежде всего, это направление в сторону Запорожья и Павлограда", - отметил советник министра.
Новое крупное наступление России - что известно
Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью BFMTV заявил, что Россия может приурочить новое наступление к годовщине полномасштабного вторжения в Украину - 24 февраля.
Министр считает, что войска РФ могут предпринять попытку наступления по двум направлениям: это может быть Донбасс, а может быть и юг.
По данным ГУР, президент России Владимир Путин отдал приказ к марту захватить территории Донецкой и Луганской областей.