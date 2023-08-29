Диктатор должен выбрать, либо продолжать войну, либо повышать благосостояние своих граждан.

России хватит денег на финансирование войны еще года войны. Затем диктатору Владимиру Путину придется трудный выбор между уровнем благосостояния россиян и боевыми действиями.

Как говорится в материале CNN, Путин подписал закон, согласно которому на "национальную оборону" в 2023 году предусмотрено 4,98 триллиона рублей (52 миллиарда долларов). Но, согласно правительственному документу, который проанализировало агентство Reuters, этот прогноз был удвоен до 9,7 триллиона рублей (101 миллиард долларов). Это почти втрое больше, чем Россия тратила на оборону в 2021 году.

Специалист по российской экономике в Королевском Объединенном институте оборонных исследований и безопасности Ричард Коннолли предполагает, что расходы РФ на войну в 2023 году намного превысят 100 миллиардов долларов. До полномасштабного вторжения Россия обычно тратила около 3-4% своего годового валового внутреннего продукта на оборону, но теперь это может быть где-то между 8% и 10%.

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В долларовом эквиваленте на 2023 год эта сумма достигает до $300 млрд, утверждает старший научный сотрудник Немецкого института международных отношений и безопасности Янис Клюге. Дефицит бюджета России резко увеличился с начала войны, в частности из-за снижения доходов от экспорта нефти и газа на фоне санкций и больших скидок для оставшихся покупателей.

Доходы нефтегазового сектора в январе-июле были на 41% ниже, чем за аналогичный период 2022 года. Это означает, что правительству приходится занимать больше. Государственный долг, который сейчас составляет 14,9% ВВП, будет расти.

"Мы будем увеличивать наш долг, это безвыходная ситуация. Нам придется это сделать, потому что наша расходная часть растет", - заявила в прошлом месяце заместитель министра финансов Ирина Окладникова.

"Россия находится в таком положении, когда она просто не может жить со значительно более низкой ценой на нефть. Макроэкономическая стабильность зависит от того, останутся ли цены на нефть на текущем уровне", - сказал Лиам Пич из Capital Economics.

Внештатный научный сотрудник Евразийского центра Карнеги в Берлине Александра Прокопенко, сказала, что Россия, возможно, сможет финансировать войну еще год или около того, но если она затянется и дальше, правительству придется сделать "трудный выбор".

"Компромисс будет заключаться в том, что им нужно будет повысить налоги или сократить расходы на инфраструктуру, такие как строительство дорог и поддержка мостов, потому что война потребует все больше и больше затрат", - сказала она CNN.

Пич также склонен к такому прогнозу. По его убеждению, в ближайшее время России нужно будет заткнуть дефицит бюджета и может повысить налоги на наиболее прибыльные секторы экономики, такие как банки и энергетические компании.

"Крупнейшие российские компании будут все больше подчиняться власти. Ценой постоянной приверженности к военным целям будет ослабление перспектив роста и уровня жизни России", - сказал он.

Готов ли Путин завершать войну

Как сообщал УНИИАН, Российская Федерация не может воевать, как раньше, и готовится "сдать назад". Именно поэтому были ликвидированы главари ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин, а террорист Игорь Гиркин (Стрелков) взят под стражу. Такое мнение озвучил правозащитник, основатель Gulagu.net Владимир Осечкин.

Осечкин в то же время не берется утверждать, что война в Украине скоро закончится. Однако он уверен, что в том формате, в котором она велась Россией, она дальше продолжаться не может.

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