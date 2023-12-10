Министр иностранных дел РФ считает, что Запад ведет против России "гибридную войну".

Россия стала сильнее в результате "конфликта" в Украине - так же, как она одержала победу над Гитлером и Наполеоном. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, информирует Sky News.

В частности, он заявил, что "гибридная война", которую Запад якобы ведет против России, базируется на "культуре уничтожения", и "500-летнее господство Запада над миром" подходит к концу. При этом, по словам Лаврова, который находится под санкциями Великобритании и ЕС, Запад пытается истощить Россию в Украине.

"Украинцы должны признать, насколько глубоко они в яме, куда их положили американцы", — сказал глава МИД РФ.

На вопрос, каковы шансы дипломатии достичь прекращения огня или мира, он сказал: "Надо будет звонить господину Зеленскому, потому что он полтора года назад подписал указ о запрете любых переговоров с Путиным".

Также Лавров отметил, что Россия стала сильнее благодаря конфликту в Украине, так же, как она стала сильнее, одержав победу над Наполеоном и Гитлером в прошлом.

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Россияне снизили активность на фронте. В целом потери российских оккупантов за ноябрь составили около 11 тысяч военнослужащих уничтоженными и ранеными. Также уничтожено более 1100 единиц военной техники, среди которых уничтожено или повреждено 128 танков, 208 ББМ и 259 орудий и минометов различных калибров.

Ранее УНИАН писал, что погодные условия замедляют интенсивность боевых действий в Украине - таковы данные Американского института изучения войны.

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