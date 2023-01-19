Украина должна получить вовремя вооружение от партнеров и контратаковать, отмечает эксперт.

В течение последних двух недель произошли перестановки в военном руководстве РФ, также Россия перебросила дополнительные силы на линию соприкосновения, проводит мероприятия по скрытой мобилизации.

Как заявил военный эксперт Алексей Мельник в интервью "Обозревателю" все это свидетельствует о том, что Кремль аккумулирует силы для того, чтобы в ближайшее время попытаться добиться перелома в войне, перехватить инициативу.

"Это делается не только с целью продвижения на фронте, но и для того, чтобы представить российской публике, начиная от рядовых россиян и заканчивая военными, хотя бы какой-то успех, чтобы поднять их моральный дух, улучшить мотивацию", — отметил Мельник.

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По словам эксперта, сейчас главная задача Украины - вовремя получить вооружение от партнеров и дать отпор России, если ее наступление состоится раньше, чем контрнаступление ВСУ.

Заявления о контрнаступлении ВСУ

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что весной Украина планирует провести серьезное наступление на фронте. По его словам, боевые действия в марте будут "самыми жаркими". Глава ГУР заверил, что это произойдет по всей Украине - от Крыма до Донбасса.

Полковник запаса украинской армии Роман Свитан считает, что новое контрнаступление ВСУ будет тогда, когда хотя бы неделю или две не будет грязи.

Американский генерал в отставке Бен Ходжес считает, что Украина освободит временно оккупированный Россией с 2014-го года Крым до конца августа при условии предоставления Западом вооружения и сохранения санкций против РФ.

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