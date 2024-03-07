Российские оккупанты хотят ударить по украинцам, когда те будут наиболее уязвимыми.

Бывший спикер Генштаба ВСУ, полковник, военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что в последнее время Россия уменьшила интенсивность ракетных ударов, но активно использует БПЛА, чтобы выхолостить украинские средства ПВО.

В комментарии для "ТСН.ua" он отметил, что российские оккупанты коварны и хотят ударить по украинцам, когда те будут наиболее уязвимыми.

"Враг коварный и адаптивный к условиям ведения боевых действий, следовательно, делает все для того, чтобы ударить в тот самый момент, когда мы наиболее уязвимы и тогда, когда мы наименее ожидаем такой атаки", - сказал Селезнев.

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По словам эксперта, страна-агрессор вряд ли откажется от террора украинцев с помощью ракет и дронов. Сейчас от атак БПЛА постоянно страдает юг Украины. При этом для ракетных атак враг ищет самые лакомые кусочки - объекты военной инфраструктуры, места сосредоточения личного состава. В то же время он накапливает ресурсы, чтобы в определенный момент совершить массированный ракетный обстрел.

"Активно используя дроны, враг пытается выхолостить наши запасы ПВО. Для уничтожения дронов мы иногда вынуждены использовать ракетную компоненту", - пояснил Селезнев.

Российские ракеты

В ВМС сообщали, что российские оккупационные войска уже давно не используют во время атак по Украине ракеты "Калибр" в большом количестве - не исключено, что у России проблемы с их сборкой.

Руководитель Объединенного координационного (ОК) пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк отметила, что захватчики могут снова атаковать Украину ракетами "Оникс", которые имеют особые характеристики. Это противокорабельные ракеты, которые идут на очень низкой высоте. Они сложны для обнаружения и противодействовать им могут только особые комплексы ПВО

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