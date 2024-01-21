Аналитик объяснил, как может выглядеть такой десант.

Россия не будет использовать тактику воздушных десантов в глубоком тылу украинских войск, поскольку это не даст ничего, кроме высоких потерь. Такое мнение высказал военный обозреватель Роман Свитан.

"Ну вот смысл высаживать десант в Чернигове? Пусть несколько сотен человек, допустим. Что они сделают? Ну вал захватят, продержатся там несколько дней – будут уничтожены. Там нет стратегической задачи у россиян захвата северных наших территорий", – говорит аналитик.

По его мнению, Россия не будет пытаться захватить север Украины, пока не решит для себя задачу с Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областями, которые Путин уже вписал в российскую конституцию.

В то же время Свитан признал, что Россия может использовать тактику воздушного десанта для заброски диверсионно-разведывательных групп в украинский тыл. Однако это будут численно небольшие группы (6-8 человек), которым просто нужно как-то преодолеть оборонительную полосу на границе.

При этом аналитик отметил, что информация о подготовке Россией десантных бригад не обязательно является фейком. Возможно Минобороны РФ решило восстановить десантные войска, которые были фактически уничтожены в первые месяцы войны.

Война в Украине: угроза российского десанта

Как писал УНИАН, в середине января американский Институт изучения войны написал, что Россия готовит десантно-штурмовые бригады для высадки в украинский тыл – за линии обороны ВСУ. Якобы так россияне хотят выйти из позиционного тупика на фронте, где продвижения вперед минимальны при огромных потерях.

Военный эксперт Александр Мусиенко выразил сомнение, что россияне могут предпринять попытку десантирования в украинском тылу. Однако он отметил, что на фронте командование всегда учитывает возможность того, что враг попытается высадить вертолетный десант за спинами бойцов ВСУ.

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