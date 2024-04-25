Захватчики имеют целью захватить город до 9 мая.

Российские оккупанты накапливают силы, чтобы попытаться зайти в Часов Яр с юга, чтобы успеть захватить город до 9 мая. Об этом рассказал военный обозреватель Денис Попович в эфире Radio NV.

"Они сейчас хотят зайти в Часов Яр с юга, со стороны Ивановского. Они до конца не завершили бои за Ивановское, но накапливают силы, чтобы попытаться зайти в Часов Яр с юга. И сейчас они как раз подкрепления перебрасывают", - сказал эксперт.

Также Попович объяснил, почему россияне активизировались на этом направлении.

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"Я подозреваю, что вследствие того, что кто-то кому-то что-то пообещал - взять Часов Яр до 9 мая, установили такой дедлайн, они сейчас спешат по крайней мере зайти в этот город, чтобы что-то доложить. Это для них будет означать большие потери. Но, к сожалению, это будет означать потери и для нас. Поэтому можем констатировать, что начинаются бои непосредственно за Часов Яр", - отметил обозреватель.

Ситуация в Часовом Яру - последние новости

В издании The Wall Street Journal отмечалось, что украинские войска, которые значительно уступают российским по численности и вооружению, пытаются удержать Часов Яр достаточно долго, чтобы дождаться свежего оружия из США. Город является стратегически важным, ведь если Украина потеряет Часов Яр, то враг получит огневой контроль над Дружковкой, Краматорском и Константиновкой.

Заместитель командира 2-го штурмового батальона 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады ВСУ Алексей Тарасенко отмечал, что у российских оккупантов крайне мало шансов на успех по захвату Часового Яра до 9 мая и в целом.

Военный и политолог Кирилл Сазонов сообщил, что российские оккупанты уничтожают и выжигают до тла Часов Яр, но чувствуется, что у них уже тоже не хватает боеприпасов.

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