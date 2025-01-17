Российская бронетехника не может атаковать, не становясь целью атак беспилотников.

Россия успешно использует пехоту для наступления на фронте, при этом ей критически не хватает танков для эффективного применения в бою. Как пишет аналитик Forbes Дэвид Акс, это свидетельствует об "опасном состоянии российской армии" на четвертый год широкомасштабной войны в Украине.

Как объясняет аналитик, на линии фронта постоянно находится столько украинских беспилотников, что российская бронетехника не может выйти из укрытия, не становясь целью их атак. А там, где россияне отвоевывают позиции, они в основном делают это пешком и несут ошеломляющие потери, пишет Акс.

При этом некоторые российские командиры все же отдают приказы о механизированных атаках, однако, как выразился один из российских блогеров, "ничего не выигрывают, все теряют и создают бодрящий контент для вооруженных сил Украины".

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В то же время то, что россияне больше не могут безопасно размещать танки, не означает, что они не могут продолжать продвижение к Покровску и Часовому Яру. Это означает, что они, скорее всего, продолжат наступать пешком и платить кровью за каждый захваченный метр, пишет аналитик.

В системе кадрового обеспечения Кремля есть очевидные трещины - недаром Россия охотно воспользовалась военным пополнением из КНДР.

"Однако пока у России достаточно войск и желания обменять их жизни на небольшие, но стабильные успехи на востоке Украины. А вот чего у Кремля нет, так это большого количества танков или каких-либо средств для их эффективного использования на поле боя, гудящем беспилотниками", - отмечает Акс.

Война в Украине - новости

Ранее в DeepState сообщили, что российские захватчики оккупировали Песчаное, Славянку и Ясеново в Донецкой области.

Командир 411 отдельного полка БпАК "Ястребы", подполковник Андрей "Атлас" Сухин считает, что в январе россияне продолжат осуществлять максимальное давление и будут атаковать Украину всеми возможными средствами – от артиллерии, КАБов, до крылатых и баллистических ракет.

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