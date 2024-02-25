Местные власти призывают находиться в укрытиях.

Ночью в воскресенье, 25 февраля, Россия ударила по Харькову, в городе прозвучали взрывы. Об этом в 23:04 сообщил Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

Председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов призвал находиться в укрытиях, поскольку российские захватнические войска наносят удары. Воздушная тревога, кроме Харьковщины, также объявлена в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Командование Воздушными силами Вооруженных сил Украины отмечает, что на Сумщине, Полтавщине и Днепропетровщине существует угроза баллистики.

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