Сегодня на Днепропетровщине 10 раз объявляли тревогу.

Во время ночной ракетной и дроновой атаки украинская противовоздушная оборона уничтожила в Днепропетровской области восемь воздушных целей.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной государственной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале. По его словам, всего украинские защитники сбили три ракеты и пять беспилотных летательных аппаратов российских оккупантов.

"Итак, результаты работы нашей ПВО за этот вечер: 1 ракету защитники приземлили в Синельниковском районе и еще 2 - в Днепре. В Новомосковском районе уничтожили 2 БПЛА и в Днепровском - 3. Всего приземлили 8 воздушных целей", - написал он.

В то же время Лысак отметил, что в области уже в десятый раз за день объявляли воздушную тревогу.

Обстрел Днепра 25 февраля: что известно

Как сообщал УНИАН, вечером на Днепропетровщине фиксировали росйские беспилотные летательные аппараты. Уже вскоре военные предупредили, что на Днепр летят ракеты.

Воздушные силы ВСУ отмечали, что оккупанты могли применить авиационные ракеты Х-59. Впоследствии стало известно, что в пригороде прогремели взрывы.

По последним данным ОВА, в результате обстрела пострадали четыре человека. Также зафиксировано повреждение домов и автомобилей.

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