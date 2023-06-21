Тревога звучит в Сумской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях.

В ряде украинских областей объявили воздушную тревогу, военные зафиксировали движение беспилотных летательных аппаратов.

В официальном Telegram-канале Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины сначала сообщили, что в Сумской и Полтавской областях заметили движение нескольких ударных дронов типа "Shahed". Впоследствии они добавили, что фиксируют эти беспилотники и в Черкасской области.

В 01:55 к этому списку добавили Кировоградщину. Сейчас воздушная тревога звучит на территории всех этих областей.

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Обновлено в 02:15: В Киевской области объявили тревогу из-за угрозы применения ударных БПЛА.

Атака дронов на Украину: последние новости

Напомним, что прошлой ночью российские захватчики запустили по Украине беспилотные летательные аппараты. Всю ночь работала противовоздушная оборона, однако взрывы прогремели во Львове и в Запорожье.

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины сообщили, что ночью оккупанты задействовали 35 иранских ударных БпЛА типа "Shahed", семь зенитных управляемых ракет С-300 и крылатую ракету наземного базирования "Искандер-М".

Сегодня вечером украинцев предупредили, что оккупанты вывели на дежурство в Черное море ракетоноситель "Адмирал Макаров", который снаряжен 8 "Калибрами". Военные оценивают уровень ракетной опасности как повышенный.

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