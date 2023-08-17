Самолеты приходится перемещать самолеты на другие аэродромы, в том числе и гражданские аэропорты.

В последние недели российские оккупанты усилили удары по украинским авиабазам. Летчикам приходится перемещать самолеты на другие аэродромы, в том числе и гражданские аэропорты.

Как сообщает The Financial Times, Россияне бьют по авиабазам, взлетно-посадочным полосам и центрам подготовки пилотов на западе Украины. Источники издания отметили, что эти удары имеют одну цель - не дать ВСУ использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow и Scalp, которые запускаются с самолетов.

Из-за регулярных атак украинские военные вынуждены постоянно менять места дислокации важнейших вооружений и квалифицированного персонала. Как отмечают источники, Силы обороны и их союзники рассматривают эти удары как попытки разрушить украинские взлетно-посадочные полосы и парк бомбардировщиков.

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Экс-командующий армией США в Европе генерал Бен Годжес считает, что атаки россиян по украинским авиабазам можно объяснить тем, что Россия "отчаянно" хочет убедиться, что Украина не будет иметь возможности бить по базам в Крыму.

"Россияне знают, что они чрезвычайно уязвимы. И худшее, что с ними может случиться, - это если Украина получит возможность регулярно и точно наносить удары по базе Черноморского флота в Севастополе, авиабазам и логистическим узлам", - добавил он.

Последние атаки россиян

В последнее время Россия усилила ракетный террор. В ночь на 15 августа россияне совершили массированный обстрел Украины ракетами. Враг выпустил по меньшей мере 28 ракет различных типов, среди которых Х-22, Х-101/Х-555 и "Калибры". Как отметили в ВВС, той ночью силам ПВО удалось сбить 16 из них.

В результате этой атаки пострадали населенные пункты в нескольких областях. В частности "прилетело" по Ставчанам и Суховоле в Львовской области, повреждения были и в самом Львове.

В то же время в Луцке россияне обстреляли завод шведской компании SKF. В результате атаки погибли люди.

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