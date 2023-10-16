Одну из вражеских ракет сбили украинские военные.

В Днепропетровской области зафиксировано попадание ракеты, запущенной российскими захватчиками.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram. "Две ракеты оккупанты направили на область. Одну из них сбили военные ВК (Воздушного командования - Ред.) "Восток", еще одна попала по территории Днепровского района", - сообщил Лукашук.

В то же время он уточнил, что люди не пострадали. Также Лукашук добавил, что в течение ночи враг несколько раз бил из артиллерии и реактивной системы залпового огня "Град" по Никопольскому району. В частности, захватчики били по самому Никополю и населенным пунктам Марганецкой громады.

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"В городе повреждены 2 кафе, 2 магазина, предприятие, сквер и инфраструктурный объект, многоэтажка, 3 частных дома, хозяйственное сооружение, грузовой и легковой автомобили, автобусная остановка, 4 линии электропередачи и газопровод", - сообщил Лукашук.

В результате обстрела электричество отсутствует в 1400 домах.

Вместе с тем, в селах Марганецкой громады повреждены церковь, 4 частных дома, хозяйственное сооружение и 3 линии электропередачи. Обошлось без пострадавших.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на понедельник, 16 октября, российские захватнические войска выпустили в сторону Украины ракеты и дроны. СМИ писали, что в Днепре прогремели взрывы.

Стоит отметить, что россияне уже не раз били по Днепропетровской области из различного вооружения, есть много разрушений, жертвы и пострадавшие.

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