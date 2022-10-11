Обстрел Украины 10 октября красноречиво свидетельствует о растерянности и нервозности России.

Министр обороны Украины Алексей Резников проанализировал массированный ракетный удар со стороны России 10 октября и выразил уверенность, что атака была контрпродуктивной и будет иметь для России разрушительные последствия.

Об этом Резников написал в своем блоге на"НВ".

"Для массированного обстрела российскими войсками гражданских объектов в мирных украинских городах есть проверенное историей определение: это хуже чем преступление – это ошибка. Это ошибка, к которой Кремль вынудили успехи наших воинов. Все, кто отдавал преступные приказы ударить ракетами и дронами, непременно будут наказаны. Хочу обратить внимание на этот аспект", – заявил министр обороны.

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По словам Резникова, российские оккупанты и ранее наносили ракетные удары по объектам критической инфраструктуры, жилым домам, школам и больницам в Украине. Однако массированная атака, которая произошла в понедельник, 10 октября, красноречиво свидетельствует о растерянности и нервозности России.

"Во-первых, Москва не достигла ни одной военной цели. Ни одной. Наоборот – наши защитники и защитницы получили дополнительную мотивацию быстрее изгнать врага, который обстреливает города в тылу, где живут их близкие", – подчеркнул Резников.

Глава Минобороны также отметил, что теперь не понадобятся никакие дополнительные аргументы, чтобы доказывать, что Россия – это государство-террорист. Он добавил, что у всех, кто после массированного удара по Украине попытается сотрудничать с РФ, отрицать террористическую сущность московского режима, будут "явные проблемы с объяснениями".

Кроме того, если в течение последних месяцев украинской стороне приходилось искать способы не допустить "усталости" партнеров от войны в Украине, то "теперь россияне все сделали за нас". По мнению министра обороны, они продемонстрировали, что сознательно устраивают гуманитарный кризис, который повлияет не только на Украину, но и на всю Европу.

"Уничтожение инфраструктуры жизнеобеспечения может спровоцировать новые волны беженцев. Сотни тысяч людей, вернувшихся из Европы, могут быть вынуждены снова искать там спасения. К ним присоединятся миллионы. Ведь разрушение энергосистемы – это не только об отоплении. Это про еду и воду, канализацию, про болезни и все сопутствующие последствия", – пояснил Резников.

Массированный ракетный удар по Украине

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 10 октября, Россия устроила интенсивный ракетный обстрел городов Украины, в результате которого погибли 19 человек. Российские оккупанты били по объектам критической инфраструктуры, в результате чего десятки украинских населенных пунктов остались без электроэнергии.

Утром 11 октября враг продолжил ракетный террор украинских городов. Около 7 утра из района Каспийского моря начала работать стратегическая авиация оккупантов – ракетоносцы Ту-95 и Ту-160.

Известно о "прилетах" в нескольких областях Украины. На Львовщине попали по объектам энергетики. Граждан предупредили о перебоях со светом.

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