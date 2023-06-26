Женщине оказывают помощь врачи.

В воскресенье, 26 июня, российские захватнические войска снова обстреляли Херсонскую область, в результате атаки пострадали два человека.

В официальном Telegram-канале Херсонской областной военной администрации сообщили, что под огнем оказался пгт Антоновка. В результате российской атаки получил ранение 29-летний мужчина, ему оказали всю необходимую помощь.

Также российские захватчики ударили по поселку Бургунка в Бериславском районе. Один человек получил тяжелые ранения, его госпитализировали. "Под этот обстрел попала и беременная женщина. Сейчас медики оказывают помощь будущей матери, чтобы предотвратить преждевременные роды", - добавили в ОВА.

Видео дня

Кроме того, вчера войска Российской Федерации снова сбросили авиационные бомбы на Казацкое и Веселое. В результате этих атак никто не пострадал.

Ситуация на Херсонщине: последние новости

Вчера ночью оккупанты обстреляли Херсон, в результате атаки под завалами многоэтажки оказался мужчина. Спасатели достали его и пытались реанимировать, однако без успеха.

Утром 24 июня глава Херсонской областной военной администрации сообщал, что только за сутки оккупанты 78 раз обстреляли область, убив четверых и ранив шестерых мирных людей.

Вас также могут заинтересовать новости: