За прошедшие сутки россияне совершили 78 обстрелов в Херсонской области.

Российские захватчики за минувшие сутки убили четверых и ранили шестерых гражданских на Херсонщине. Об этом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в Telegram.

"За минувшие сутки противник совершил - 78 обстрелов, выпустив 399 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА и авиации", - отметил глава ОВА.

В частности, по городу Херсон враг выпустил 32 снаряда.

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В результате обстрелов российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов; транспортное предприятие Херсона, административное здание и заведение торговли в Бериславе.

"Из-за российской агрессии 4 человека погибли, 6 (из них - 1 ребенок) - получили ранения", - сообщил Прокудин.

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Как сообщал УНИАН, на Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия, сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения украинских войск.

По словам военного эксперта, полковника ВСУ Владислава Селезнева, захватчики хоть и пытались подготовиться к контрнаступлению ВСУ, но не могут его сдержать. Он отметил, что украинская армия еще не подошла непосредственно к главным рубежам инженерных и фортификационных сооружений врага, но тенденции очень заметны. Он указал, что россияне тратят огромные ресурсы для противодействия украинской армии, но это им не помогает.

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