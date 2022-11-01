Утром того дня оккупанты запустили по Украине различные типы ракет и беспилотников.

В понедельник, 31 октября, Россия выпустила по территории Украины ракет различных типов и БПЛА. Их общая стоимость составляет около $760 млн.

Об этом пишет Forbes.

В то утро по Украине оккупанты выпустили следующие типы ракет: 55 крылатых ракет Х-101, 22 зенитные ракеты к С-300, одна авиационная ракета Х-59 и пять БПЛА различных типов.

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Для расчета стоимости этих ракет Forbes использовал такие оценки: стоимость ракеты Х-101 – $13 млн, зенитная ракета С 300 – $2 млн, БПЛА различных типов вместе с ракетой Х-59 – около $1 млн. Общая стоимость всех выпущенных 31 октября ракет и дронов – около $760 млн", - отмечает журнал.

Массированный обстрел Украины 31 октября - важнейшие новости

Захватчики утром 31 октября совершили несколько волн ракетных атак по объектам критической инфраструктуры, которые находятся в разных областях нашего государства.

Сначала сообщалось, что враги с района Волгодонска Ростовской области России и с севера Каспийского моря с самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95/Ту-160 запустили более 50 крылатых ракет Х-101/Х-555, и 44 из них ликвидировали.

Позже главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что РФ использовала по гражданским украинским объектам, в частности, 55 крылатых ракет Х-101, одну управляемую авиаракету х-59 и четыре иранских беспилотника-камикадзе Shahid-136.

По причине вражеских ударов в нашем государстве было повреждены электроподстанции, объекты гидроэнергетики и тепловой генерации возникли проблемы с электро- и водоснабжением.

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