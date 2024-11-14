Среди работников военкоматов почти 7 тыс. гражданских и 3 тыс. женщин.

Во всех регионах Украины в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки(ТЦК и СП) служат 36 тыс. человек.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире Суспільного. Он уточнил, что половина из этого количества являются ограниченно годными, которые уже воевали.

По его словам, всего в штате ТЦК 48 тыс. должностей, но есть вакантные. Кроме того, среди работников военкоматов почти 7 тыс. гражданских и 3 тыс. женщин.

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Лазуткин считает, что к идее расформирования ТЦК надо относиться "очень взвешенно". При этом он возразил представителю Полтавского ТЦК Роману Истомину, который заявил, что из военных ТЦК невозможно создать боевую бригаду.

Лазуткин отметил, что "если подходить чисто количественно", то это возможно, "но эти люди выполняют другие задачи". Он отметил, что в случае проведения реорганизационных мероприятий по ТЦК, то в Минобороны об этом сообщат.

Возможное расформирование ТЦК

Временная следственная комиссия по защите прав военнослужащих подала отчет, в котором предложила расформировать ТЦК и создать рекрутинговые центры, в которых будут работать гражданские.

13 ноября министр обороны Рустем Умеров анонсировал, что в Украине в следующем году мобилизация будет продолжена.

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