Также россияне более 20 раз открывали огонь из реактивных систем залпового огня.

Российские оккупанты сегодня нанесли по территории Украины пять ракетных и 12 авиационных ударов.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Четыре ракетных удара были по объектам гражданской инфраструктуры города Запорожье.

"Также враг осуществил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня", - сообщает Генштаб.

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При этом отмечается, что вероятность ракетных ударов врага по всей территории Украины остается высокой.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 марта, оккупанты в очередной раз обстреляли Краматорск и Константиновку. В Краматорске в результате обстрела погибли по меньшей мере два человека, еще пятеро получили ранения, в Константиновке - двое женщин и четверо мужчин получили ранения различной степени тяжести.

Тем временем в Генштабе сообщили, что украинские защитники нанесли очередные сокрушительные удары по районам сосредоточения сил оккупантов и сбили вражеский БПЛА Shahed-136. В частности, в течение суток украинская авиация осуществила шесть авианалетов.

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