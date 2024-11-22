Войска страны-агрессора Российской Федерации имеют новые продвижения на российско-украинском фронте.

Об этом сообщается в Telegram-канале украинского проекта DeepState. По данным аналитиков, захватническим войскам удалось оккупировать поселок Дальнее, который находится в Кураховской городской общине Покровского района Донецкой области.

Кроме того, продвижение россиян фиксируют в Торецке и Курахово, а также возле Золотой Нивы, Пустынки, Селидово, Трудового, Антоновки и Дальнего.

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В сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины от 22:00 сообщалось, что за сутки на фронте произошло 174 боевых столкновения. Наиболее активно оккупанты наступали на Покровском (49 атак) и Кураховском (26 атак) направлениях.

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