За потенциальных смертников на фронте возникла конкуренция между Минобороны РФ и ЧВК "Вагнер".

Министерство обороны России начало новую масштабную информационную кампанию для того, чтобы затянуть "добровольцев" на фронт в Украину.

Для воздействия на сознание россиян там традиционно применяют пропаганду: соответствующая реклама появилась в российских социальных сетях, на билбордах и на телевидении. Об этом сообщает Минобороны Британии в Twitter.

Разведчики говорят, что Россия пытается "сыграть" на мужской гордости, используя формулировку, зазывающую на войну"настоящих мужчин". Также там указывают на финансовые преимущества для россиян за участие в войне против Украины.

Видео дня

Сейчас за мобилизацию мужчин идет конкуренция между Минобороны РФ и ЧВК "Вагнер". Поскольку организация потеряла доступ к вербовке наемников среди заключенных, там обратили внимание на россиян, пригодных к войне по боевому возрасту.

Однако разведчики сомневаются, что Россия сможет мобилизовать на войну еще 400 000 "добровольцев". Ранее такую цифру приводили в Минобороны РФ.

"Власть скорее всего постарается как можно дольше избегать любых новостей об открытой обязательной мобилизации, чтобы минимизировать внутренние разногласия среди общества",-говорят там.

РФ не способна выполнить обещание в 400 000 мобилизованных

Напомним, что сейчас украинской военные эксперты сомневаются в возможности РФ добровольно мобилизовать в армию 300 или 400 тысяч человек. Об вероятность нового этапа мобилизации в России в конце апреля предупреждал Александр Коваленко. По его словам, потери врага на фронте слишком велики, поэтому Кремль будет вынужден прибегнуть к соответствующим масштабным объявлениям.

Со своей стороны аналитик Дмитрий Снегирев считает, даже если РФ сможет собрать на войну в Украине такое количество людей, она не сможет обеспечить их оружием и продовольствием. По его словам, Москва не справилась с этой задачей еще во время первой волны мобилизации, когда затащила на фронт 320 тысяч солдат.

Вас также могут заинтересовать новости: