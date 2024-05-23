Единственный способ защитить свою семью - это пойти служить в ВСУ.

Командир Батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко призвал военнообязанных идти в армию, пока оккупанты не дошли до их домов.

"Мы уже прошли этап комплектации, заявок достаточно много. Бывают комические, когда звонят и люди говорят: а можно три месяца служить у вас на передней линии, а три месяца быть в Киеве, и многое другое, очень интересные на самом деле разговоры. Это свидетельствует о том, что информационные компании внутри нашего государства нуждаются в улучшении, чтобы каждый военнообязанный понимал, что такое военная служба и какие перспективы ее прохождения", - рассказал он в эфире "Еспресо".

Комбат отдельно выделил старт работы рекрутинговых центров, которых в начале полномасштабной войны еще не было. Они помогают подобрать военную профессию согласно образованию и гражданской специальности, на которой защитник будет наиболее эффективным.

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"Знаете, есть такая позиция: я там доначу на Силы обороны и пусть воюют, ребята обучены и так далее. Мобилизационная потребность есть, и надо осознать, если так случится, что мы закончимся, то так или иначе тем, кто сейчас уклоняется, и придется воевать. А если думают, что не придется воевать, то пусть просто посмотрят в окно истории уже полномасштабной войны - Ирпень, Буча, Шевченково, Купянск, Изюм, что делают москали на нашей земле - пыточные, убийства, изнасилования. Поэтому, когда враг окажется на порогах домов уклонистов, он заберет у них все самое дорогое, в том числе и жизнь", - подчеркнул Федоренко.

По его словам, единственный способ защитить свою семью - это мобилизоваться в ВСУ, если позволяет состояние здоровья.

Мобилизация в Украине

Как сообщал УНИАН, 18 мая вступил в силу обновленный закон о мобилизации. По словам Дмитрия Лазуткина новый закон меняет подход к войне во всей Украине.

Forbes писал, что в целом изменения могут увеличить бригады сухопутных войск Украины примерно на 10%. Силы обороны получат пять новых пехотных бригад, однако для всех новых войск не хватает тяжелой техники.

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