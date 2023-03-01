Общий залп составляет 32 ракеты типа "Калибр".

В Черном море российские войска снова увеличили количество ракетоносителей до пяти.

Как сообщает пресс-центр командования ВМС ВСУ, сейчас в море находятся пять носителей крылатых ракет.

"По состоянию на 1 марта в Черном море на боевом дежурстве находятся 17 вражеских кораблей, среди которых пять носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп - 32 ракеты", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Азовском море - один вражеский корабль, в Средиземном - 10 вражеских кораблей, из них пять ракетоносителей, общий залп - 72 "Калибра".

Сколько ракет у России в Черном море - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, 1 марта руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что российские военные в Черном море завели один из своих ракетоносителей в пункт базирования, уменьшив их количество до четырех. Суммарный залп ракет составлял 24 "Калибра".

По словам Гуменюк, угроза ракетного обстрела остается очень высокой:

"Учитывая, что враг выискивает новую тактику применения ракетных ударов, возможно, это будет не обязательно массированный (удар - УНИАН), возможно, будут точечные, возможно, несколькими волнами".