Александр Коваленко отметил, что основным поставщиком FPV-дронов для России остается Китай.

Российские оккупанты пытаются монополизировать поставки FPV-дронов, а главным поставщиком остается Китай. Захватчики в месяц используют до 6 тысяч беспилотников.

"Что касается применения оккупантами FPV-дронов – в сутки сейчас в среднем они используют 150-200. В месяц – от 4500 до 6000. Динамика применения и вправду демонстрирует наращивание россиянами потенциала, но показатель не стабильный, что напрямую указывает на зависимость от поставок как комплектующих для локализованной сборки, так и готовой продукции. Основным поставщиком FPV-дронов для России остается Китай. Говорить о повышении ударного потенциала РОВ до уровня миллиона FPV-дронов в год или 80 тысяч в месяц пока преждевременно и безосновательно", - заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко в комментарии изданию "Обозреватель".

При этом он отметил, стремление оккупантов монополизировать поставки FPV-дронов очевидны.

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"Россия и вправду в 2024 году выйдет на совершенно новый уровень по применению FPV-дронов. Но это не является концом света и намеком на некое поражение и безысходность. Украинская армия была и в куда худших ситуациях, из которых выходила благодаря изобретательности и неожиданным для врага решениям. В условиях нынешней фазы противостояния отчетливо просматривается необходимость доминирования технологий", - указал эксперт.

Также он считает, что у России в этом вопросе возможности ограничены, а у Украины есть доступ как к западной продукции, а также собственное производство необходимых средств противодействия.

Дроны на войне в Украине - украинское производство

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что украинские беспилотники могут летать на 1000 км. По его словам, Киев планирует изготовить тысячи дронов дальнего радиуса действия, которые смогут долететь до Москвы и Санкт-Петербурга.

Позже он отметил, что Украина может производить 2 миллиона дронов в год при условии дополнительной финансовой поддержки со стороны.

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