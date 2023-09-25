Оккупанты подозревают, что местные вступили в сговор с ВСУ. Под подозрением буквально каждый, заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Оккупанты усиливают репрессивный режим в Мариуполе из-за подозрения, что местные жители собирают информацию о захватчиках и передают ее Вооруженным силам Украины, которые наступают на фронте.

Как сообщает Мариупольский городской совет в Telegram, в оккупированном городе вводится военная цензура - усиливается контроль, прослушивание, запрещают забастовки и предпринимать любые действия на "подрыв обороны и безопасности России".

"Усиление контроля и мер для безопасности оккупационного режима (а не людей) - свидетельствуют о том, что ситуация на фронте обострилась и у врага нет доверия к оставшемуся населению. Мариупольцы сдают позиции, координаты и информацию, которая помогает ВСУ. Потенциально - под подозрением каждый, кто выражает недовольство бездействием оккупационных властей, бардаком во всех сферах жизни города, тотальной кражей, задержками в плате труда, лоббированием чужих интересов, но не населения", - сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

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"Яркий пример с ипотечным строительством под продажу, но не для выдачи людям, потерявшим жилье из-за российских обстрелов. Все это обостряет атмосферу, результат - вводится режим усиленного контроля", - добавил Бойченко.

Пушилин издал "указ" с новыми запретами для Мариуполя

Как сообщал УНИАН, ставленник Кремля в оккупированной Донецкой области Денис Пушилин издал так называемый "указ" с введением ряда запретов, среди которых вводятся военная цензура и запрет на сборы. Кроме того, вводится запрет на проведение митингов и демонстраций, пикетирований, а также других массовых мероприятий. По почтовым отправлениям и сообщениям будет установлена цензура. Также сообщается о введении комендантского часа с понедельника по пятницу с 23:00 до 04:00 часов.

Андрющенко показал новой страшные реалии Мариуполя

Накануне советник мэра города Петр Андрющенко показал новые страшные реалии, в которых живет Мариуполь под оккупацией РФ. По его словам, гауляйтерам абсолютно все равно на нужды людей - они заняты тем, что создают "красивые" картинки о ситуации в городе для руководства России.

Он показал ролик с разрушенными вдребезги кварталами Мариуполя и новые безымянные могилы украинцев дворах.

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