Также стало известно о морально-психологическом состоянии оккупантов.

В Беларусь отправляется военная техника из РФ. Однако эта техника преимущественно снята с длительного хранения.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке раскрыл важный нюанс. Также стало известно о морально-психологическом состоянии оккупантов.

"По имеющейся информации, значительное количество вооружения и военной техники, прибывающей для обучения личного состава противника в республику Беларусь из Российской Федерации, снято с длительного хранения и требует обслуживания. Также известно, что к работам на этой технике привлекаются беларусские военнослужащие", - говорится в сообщении.

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Кроме того, в Генштабе информируют о тенденции к ухудшению морально-психологического состояния личного состава врага:

"Так, среди военных 127-й отдельной разведывательной бригады, которая дислоцируется во временно оккупированном Севастополе, распространяется мнение об окончании войны на любых условиях".

Вероятное наступление из Беларуси: что известно

Как рассказал оппозиционер Павел Латушок, в Беларуси все готово для начала мобилизации по приказу Александра Лукашенко. Он опасается, что власти Беларуси могут начать мобилизацию для оказания активной военной помощи России уже в ближайшее время.

6 января наблюдатели сообщили, что РФ перебросила в Беларусь эшелон с военной техникой. На многих грузовиках есть символ "Z" (такой же видели на технике, которая ворвалась в Украину). Между тем вчера ВСУ "минуснули" еще почти 600 оккупантов, потери РФ в Украине непрестанно растут.

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