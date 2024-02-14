Константин Машовец отметил, что Украина не сможет сдержать оккупантов без западной помощи.

Российские оккупационные войска прибегли к старой советской теории глубокого боя. Таким образом, оккупанты пытаются восстановить маневр, но пока не могут реализовать ее из-за возможностей Украины.

Военный обозреватель Константин Машовец заявил, что российские войска пытаются применить советскую теорию глубокого боя для оперативного планирования, чтобы быстро прорвать украинскую оборону, но не могут достичь эффекта советских операций глубокого боя.

"Теория глубокого боя - это продукт советского оперативного искусства, разработанный в 1920-1930-х годах, который был призван восстановить маневр на поле боя после Первой мировой войны путем взаимодействия с противником на нескольких фронтах и в глубину на тактическом и оперативном уровнях, атакуя средства противника на всех эшелонах с помощью артиллерии, авиаударов и атак на тылы противника в сочетании с фронтальными атаками с целью прорыва оборонительных линий противника. Теория глубокого боя также утверждает, что успешная оперативная разработка включает в себя последовательные планы последовательных операций, чтобы предотвратить восстановление обороняющимся последовательных оборонительных позиций после проникновения и их использования", - говорится в сообщении аналитиков Института изучения войны.

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Отмечается, что ключевые оперативные постулаты теории глубокого боя по-прежнему актуальны в современной войне, и российские военные могут восстановить маневр и преодолеть оборону Украины, если они смогут успешно планировать и проводить оперативно обоснованные кампании. Украинские войска также могли бы использовать теорию глубокого боя в своих интересах, если бы западные сторонники обеспечили необходимыми ресурсами.

Машовец, однако, отметил, что нынешние ограниченные возможности российских сил, в частности, в ведении эффективного контрбатарейного огня, нанесении ударов по целям на оперативной глубине, сокрытии концентрации сил от противника и борьбе с украинским технологическим паритетом, не позволяют оккупантам достичь оперативного уровня внезапности, необходимого для прорыва украинских линий и проведения операций глубокого боя. Эксперт заявил, что российскому военному командованию не удается внедрить в оперативное планирование некоторые технологические инновации, в том числе дистанционное минирование, масштабные операции с использованием беспилотников, управление и связь с использованием современных технологий.

Нынешние возможности Украины на поле боя, которые лишают российские силы возможности восстановить маневр на поле боя на российских условиях, в значительной степени зависят от предоставления западной военной помощи в ключевых системах, многие из которых в масштабах страны могут предоставить только США. В настоящее время украинские войска имеют преимущества в контрбатарейных технологиях и возможностях нанесения ударов средней и большой дальности.

Западные страны предоставили НАТО 155-мм артиллерийские системы и боеприпасы, способные поражать цели на больших расстояниях, чем советское оборудование, а также контрбатарейные радарные системы, которые обеспечили украинским силам преимущества в прицеливании. Предоставленные Западом системы средней и большой дальности, включая HIMARS, ATACMS и ракеты Storm Shadow/SCALP, позволили украинским войскам достичь значительных успехов, в частности, освободить западный берег Херсонской области и нанести серьезный ущерб Черноморскому флоту России. Западные системы ПВО лишили российские силы превосходства в воздухе, необходимого для поддержки российских наступательных операций.

Украинские войска не смогут сохранить эти преимущества и лишить российские силы возможности восстановить маневр на поле боя на условиях оккупантов без дальнейшей помощи со стороны стран-партнеров в ближайшей и среднесрочной перспективе. Машовец отметил, что российское военное командование учится и в настоящее время демонстрирует большую оперативную гибкость, чем в начале войны, в том числе путем создания новых артиллерийских батарей для повышения огневых возможностей, усиления разведывательных возможностей, использования дезинформации для подачи ложных сведений о передвижении российских сил и фрагментации передвижений своих формирований.

Эксперт заявил, что российские силы также активно разрабатывают собственные технологии для противодействия украинским возможностям и развивают свои, включая системы РЭБ, морские беспилотники, системы боевого управления.

Украина потеряет свои нынешние преимущества на поле боя, если западные страны, в частности США, преждевременно прекратят помощь в сфере безопасности до того, как предпринимаемые Украиной усилия по возрождению оборонно-промышленной базы сделают ее самодостаточной. Если США прекратят военную помощь сейчас, российские войска смогут восстановить боевые возможности, необходимые для возобновления маневра на поле боя на российских условиях.

Помощь США для Украины - главные новости

13 февраля Сенат США окончательно поддержал пакетный законопроект о предоставлении финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95 миллиардов долларов.

В свою очередь издание New York Times сообщило, что спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что не будет выносить законопроект о помощи Украине на голосование, хотя документ принял Сенат.

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