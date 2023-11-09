На кадрах в уже традиционном для россиян крайне низком качестве видна лишь работа "ударного ядра" двух таких, или подобных им, суббоеприпасов.

Во время штурмов Авдеевки российские оккупанты якобы применили кассетные субэлементы "Мотив-3М". Они имеют самостоятельное индивидуальное наведение.

Об этом информирует военный портал Defense Express со ссылкой на ряд росСМИ. Те даже опубликовали видео, на котором показано использование чего-то подобного на "Мотив-3М".

"На видео в традиционном для россиян крайне низком качестве возможно увидеть лишь работу "ударного ядра" двух таких, или подобных им, суббоеприпасов", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что провести верификацию видео и его локализацию не представляется возможным. При этом применение врагом "Мотив-3М" вполне вероятно.

"В целом "Мотив-3М"используется для снаряжения реактивных снарядов 9М55К1 от РСЗО "Смерч" и корректируемых 9м544 от РСЗО "Торнадо-С". Также он может входить в снаряжение кассетных авиабомб РБК-500, а также должен войти в номенклатуру суббоеприпасов новой планирующей бомбы (созданной на базе РБК-500), но в этом случае, скорее всего их возможно исключить", - пояснили военные эксперты.

По их словам, принцип действия кассетных реактивных снарядов с "Мотив-3М" заключается в раскрытии кассеты с ними над районом скопления бронетехники врага. Далее элементы, спускаясь на парашютах, включают инфракрасные датчики цели, наводят на них и приводят в действие кумулятивные боевые части, работающие по принципу "ударного ядра" - с формированием высокоскоростного пенетратора.

"Полет последнего на скоростях в несколько км/с и отвечает за появление на видео характерных "огневых столбов". Из-за того, что поражение целей происходит в верхнюю проекцию бронетехники, гарантируется высокая гарантия ее вывода из строя", - пишет издание.

Война России против Украины - последние новости

Силы, которые возглавлял бывший охранник президента РФ Владимира Путина Евгений Пригожин, пытаются завербовать ветеранов частной военной компании "Вагнер" для дальнейшего возвращения на войну в Украине. Об этом говорится в материале The New York Times.

Американское издание, в частности, ссылается на слова бывших бойцов и военных блогеров. По их словам, российские вооруженные силы активизируют свои усилия по вербовке ветеранов военизированной группировки "Вагнер", поскольку Кремль пытается избежать очередной мобилизации и спасти часть боевого потенциала сил после мятежа и гибели лидера ЧВК "Вагнер" Пригожина.

Тем временем спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что в Украине будут создаваться центры подготовки и переобучения пилотов, возможно, даже в военное время. Он уточнил, что сегодня речь идет о передаче учебно-боевых самолетов F-16 в будущий центр.

"Учений в Румынии нет. Мне уже три уважаемых мировых СМИ запросы прислали, чтобы поехать в Румынию и снять наших летчиков. Давайте пусть немножко градус от эйфории спадет и дождемся, когда это произойдет в конце концов", - отметил Игнат.

Вас также могут заинтересовать новости: