Их обвиняют в атаках беспилотниками на территорию России.

Следственный комитет РФ объявил о подозрении главе Главного управления разведки МО Украины Кириллу Буданову да еще трем топ-командующим.

Как сообщает Следком, подозрения вручены в рамках расследования расследования уголовных дел по фактам "террористических атак беспилотными летательными аппаратами на объекты гражданской инфраструктуры, расположенные на территории Российской Федерации".

Россияне уверяют, что якобы собрали достаточные доказательства причастности высшего военного руководства Украины к организации и совершению в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года более 100 ударов с воздуха с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по территориям Москвы и Московской области, украинских Крыма и Севастополя. Белгородской, Брянской областей и других регионов Российской Федерации.

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"Заочно обвинения в совершении преступлений предъявлены главе Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллу Буданову, командующему Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николаю Олещуку, командующему Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины Алексею Неижпапе, командиру 383-го отдельного полка Украины Сергею Бурденюку. Также установлено, что фигуранты привлекали к совершению преступлений подчиненных им службы военнослужащих", - пишет Следком.

В ближайшее время следствие планирует объявить их в розыск и избрать меру пресечения в виде заключения под стражу заочно.

Атаки дронов на территории РФ

В последнее время дронные атаки по территории РФ стали происходить с завидной регулярностью. 25 сентября российские власти заявили об атаке дронов на центр Курска - там якобы повреждено административное здание.

13 сентября дрон-камикадзе атаковал территорию "Редкинского иследовательного завода" в Тверской области РФ. Местные власти традиционно заявили о работе ПВО – дрон якобы сбили, после чего он упал на территории предприятия и повредил цистерну.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что одной из главных целей ударных беспилотников на территории РФ стали предприятия российского военно-промышленного комплекса, работающие на ракетостроение.

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