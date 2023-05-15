Россия снова нападет, если достигнет хотя бы частичного успеха в Украине.

Российская Федерация пока не готова к переговорам, а Вооруженные Силы Украины собираются выбить оккупантов из захваченных территорий.

Об этом заявил руководитель управления по международной политике польского президента Польши Марцин Пшидач в эфире RMF24. По его словам, на этом этапе переговоры между сторонами преждевременны, поскольку Кремль не готов к мирному подходу.

"Украинские силы готовятся к контрнаступлению, которое должно позволить вернуть хотя бы часть оккупированных территорий. Китайцы пытаются вмешаться в возможные переговоры о будущем Украины", — добавил Пшидач.

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Он напомнил, что Пекин предложил "мирный план" из 12 пунктов, однако уже первого пункта об уважении суверенитета и территориальной целостности было бы достаточно. Польша также заинтересована в крепком мире в Украине, но для этого Россия должна быть вытеснена с оккупированных территорий и потерпеть поражение.

По мнению Пшидача, если Путин достигнет хотя бы частичного успеха, то он продолжит вооружаться и снова попытается напасть на Украину или другие страны.

"Потенциал российской армии должен быть истощен настолько, чтобы такой возможности не было. И тогда действительно можно начинать мирные переговоры, но на данном этапе для этого нет условий", — резюмировал чиновник.

Война в Украине - последние новости

Высший главнокомандующий Объединенных сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи настаивает, что российская армия остается серьезной военной силой даже несмотря на тяжелые потери в полномасштабной войне против Украины. По его словам, флот, Воздушные и космические силы РФ почти не пострадали, а сухопутные войска получили пополнение.

По состоянию на утро 15 мая общие боевые потери врага ориентировочно составили около 199 тыс. 460 (+580 за сутки) человек.

Президент Владимир Зеленский заявил, что посчитает успехом украинского контрнаступления любые территории, которые ВСУ смогут освободить.

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