Россия использовала выборы на оккупированных территориях, чтобы провести перепись населения.

После проведения выборов на временно-оккупированных территориях, РФ активизирует в этих областях принудительную мобилизацию, заявила в эфире телемарафона руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Оккупанты собирали данные на людей в течение всей предвыборной кампании. И за время проведения этих выборов собрали максимальный перечень лиц, в частности мужского пола, которые подходят по возрасту и могут быть мобилизованы. Видим сейчас, что усилятся подворовые обходы, проверка населения и формирование новых, так называемых, отрядов территориальной обороны, из которых потом формируется резерв передовой. Это такой побочный эффект выборов, они пытались собрать как можно больше информации и провести перепись населения", - говорит Гуменюк.

Пресс-секретарь также добавила, что во время проведения выборов, украинцы на оккупированных территориях прислушивались к рекомендациям и пытались избегать избирательных участков.

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"Но оккупанты не прекращали мощного давления. С использованием вооруженных людей, которые делали обходы по дворам. Если люди не шли на участки, представители коллаборационистов брали эти урны и ходили по домам и собирали голоса", - сказала Гуменюк.

Выборы Путина: что известно

Псевдовыборы президента РФ продолжались с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов, Центризбирком заявил, что победителем ожидаемо стал российский диктатор Путин.

По мнению аналитиков из Института изучения войны, Путину "нарисовали" рекордные результаты из-за военной цели. Таким образом диктатор, вероятно, хочет создать информационные условия, чтобы оправдать долгосрочную оккупацию украинской земли.

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