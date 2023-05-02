Россияне готовят провокацию под чужим флагом для мобилизации своего общества.

Войскам Российской Федерации, которые стоят в Брянской и Курской областях, оккупационное командование выдает украинскую военную форму.

Как сообщили в центре национального сопротивления, по информации украинского подполья, все эти действия указывают на то, что россияне готовят провокацию под чужим флагом для мобилизации своего общества и также ввести в заблуждение мировое общество, чтобы отвлечь внимание от преступлений ВС РФ.

В ЦНС допускают, что руководство государства-террориста может прибегнуть к террористическим актам на территории РФ или имитации захвата заложников.

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Война в Украине - последние новости

Военные армии Российской Федерации усиливают контрразведывательный и полицейский режимы на временно оккупированной части Запорожской области. В некоторые населенные пункты захватчики ограничили доступ.

Русские захватчики нашли новый способ обнаружения членов украинского подполья на временно оккупированных территориях. Как сообщают в центре национального сопротивления, работники Федеральной службы безопасности РФ "гуляют" в людных местах в гражданской одежде. Таким образом оккупанты разыскивают нелояльных местных жителей. Если те ведутся на провокацию, то вынуждены в дальнейшем сотрудничать.

Через год войны в Украине основными источниками страхов россиян обнаружились диверсии, атаки беспилотников и "реальные" потери российской армии в затяжных позиционных боях.