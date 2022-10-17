Министр обороны Алексей Резников заявляет, что ожидает получения Украиной новых наименований реактивных систем залпового огня (РСЗО) от международных партнеров.
Об этом Резинков заявил в соцсети Facebook, рассказывая об интенсивном диалоге с международными партнерами, который состоялся на прошлой неделе в Брюсселе.
Министр обороны рассказал, что предложил во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-6") оценить путь, который совместно был пройден за полгода.
Он перечислил виды западных вооружений, которые Силы обороны Украины получили от международных союзников.
"Первую из четырех систем ПВО IRIS-T, которая уже защищает наше небо. Несколько десятков систем MLRS трех видов (M142 HIMARS, M270, Mars II). В ближайшее время мы ожидаем пополнения в этой "семье" - и новыми наименованиями, и количественное", - подчеркнул Резников.
Также Украина получила сотни артиллерийских систем калибра 155-мм (М777, FН70, PzH 2000, М109, Краб, Caesar, Zuzana) и 105-мм (M101, L119) и сотни БТР и БМП (в том числе M113, VAB, FV 103 Spartan).
Кроме того, сотни бронированных автомобилей (в том числе Bushmaster, Iveco, Mastiff, Husky, Ford, MRAP); сотни минометов; тысячи противотанковых ракетных комплексов (в том числе JAVELIN, NLAW, MILAN, TOW, BILL, HELLFIRE); и, более тысячи переносных зенитно-ракетных комплексов (в том числе Stinger, Piorun, Mistral, Martlet, Starstreak, Stormer).
Как сообщил министр, еще Украина получила десятки радаров различных типов; десятки БПЛА; противорадарные ракеты HARM; противокорабельные системы Harpoon; тысячи единиц различных типов стрелкового оружия и многое другое.
Резников отметил, что это огромная, неоценимая помощь.
"Вскоре ожидаем поставки первых систем ПВО NASAMS. Наши воины заканчивают освоение техники", - подчеркнул он.
Министр добавил, что, кроме этого, тысячи украинских бойцов прошли подготовку, а десятки тысяч готовятся к учениям в странах-партнерах.
Вооружение для Украины
Украина получает от США ракетно-артиллерийские системы повышенной мобильности HIMARS, M270 – от Великобритании, а MARS II – от Германии.