Украина уже получила несколько десятков систем РСЗО трех видов (M142 HIMARS, M270, Mars II).

Министр обороны Алексей Резников заявляет, что ожидает получения Украиной новых наименований реактивных систем залпового огня (РСЗО) от международных партнеров.

Об этом Резинков заявил в соцсети Facebook, рассказывая об интенсивном диалоге с международными партнерами, который состоялся на прошлой неделе в Брюсселе.

Министр обороны рассказал, что предложил во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-6") оценить путь, который совместно был пройден за полгода.

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Он перечислил виды западных вооружений, которые Силы обороны Украины получили от международных союзников.

"Первую из четырех систем ПВО IRIS-T, которая уже защищает наше небо. Несколько десятков систем MLRS трех видов (M142 HIMARS, M270, Mars II). В ближайшее время мы ожидаем пополнения в этой "семье" - и новыми наименованиями, и количественное", - подчеркнул Резников.

Также Украина получила сотни артиллерийских систем калибра 155-мм (М777, FН70, PzH 2000, М109, Краб, Caesar, Zuzana) и 105-мм (M101, L119) и сотни БТР и БМП (в том числе M113, VAB, FV 103 Spartan).

Кроме того, сотни бронированных автомобилей (в том числе Bushmaster, Iveco, Mastiff, Husky, Ford, MRAP); сотни минометов; тысячи противотанковых ракетных комплексов (в том числе JAVELIN, NLAW, MILAN, TOW, BILL, HELLFIRE); и, более тысячи переносных зенитно-ракетных комплексов (в том числе Stinger, Piorun, Mistral, Martlet, Starstreak, Stormer).

Как сообщил министр, еще Украина получила десятки радаров различных типов; десятки БПЛА; противорадарные ракеты HARM; противокорабельные системы Harpoon; тысячи единиц различных типов стрелкового оружия и многое другое.

Резников отметил, что это огромная, неоценимая помощь.

"Вскоре ожидаем поставки первых систем ПВО NASAMS. Наши воины заканчивают освоение техники", - подчеркнул он.

Министр добавил, что, кроме этого, тысячи украинских бойцов прошли подготовку, а десятки тысяч готовятся к учениям в странах-партнерах.

Вооружение для Украины

Украина получает от США ракетно-артиллерийские системы повышенной мобильности HIMARS, M270 – от Великобритании, а MARS II – от Германии.

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