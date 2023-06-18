Основание репараций будет подтверждено после завершения всего комплекса расследования, отметил глава Донецкой ОВА.

Украина рассчитывает на репарации от России, которые будут составлять триллионы долларов.

"Мы надеемся и делаем все для этого. Общей цифры еще нет. Но, конечно, это триллионы долларов, и для каждой области они будут по отдельности. Основание репараций будет подтверждено после завершения всего комплекса расследования, на это необходимо много времени", - заявил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в интервью Укринформу.

По его словам, соответствующее решение будут принимать в Международном уголовном суде (МУС). Именно от него в дальнейшем будет зависеть взыскание в России средств в будущем.

"И взыскание будет не только добровольным... Но должна быть соблюдена законная и четкая процедура, касающаяся суммы ущерба, - отметил Кириленко. - Да, это долгий процесс. Вообще, дай Бог, чтобы нашего возраста хватило, чтобы наши дети уже жили в возрожденной Украине".

Также чиновник добавил, что Украина будет требовать средства на восстановления только того, что РФ разрушила.

Репарации от России - что сообщалось ранее

Напомним, под эгидой Совета Европы создали реестр ущерба, нанесенного агрессией Российской Федерации во время полномасштабной войны против Украины.

Также сообщалось, что многие эксперты считают крайне вероятной гражданскую войну в России, а в Офисе президента считают, что она неизбежна. Однако даже в этом случае россиянам не удастся избежать выплаты репараций Украине, подчеркивает советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

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