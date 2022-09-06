Оккупантам и россиянам, незаконно приехавшим на территорию временно захваченного Крыма, рекомендовали как можно быстрее покинуть украинскую территорию уже сейчас.

Украинских граждан в Крыму и других жителей захваченных территорий призвали подготовиться к деоккупации и возможным боевым действиям.

Россиянам и оккупантам посоветовали покинуть украинскую территорию. Об этом говорится в публикации представительства президента Украины в Автономной Республике Крым в Facebook.

В ведомстве опубликовали пошаговый план:

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если вы живете в районе размещения военных объектов оккупанта – следует уехать как можно скорее подальше от них еще до начала боевых действий;

не пользоваться "эвакуационными маршрутами" оккупантов, чтобы не стать щитом для вражеской армии;

в случае эвакуации повяжите на авто со всех сторон белую ткань и напишите на окнах яркими буквами "ЛЮДИ" или "ДЕТИ", если они с вами есть;

во время боевых действий в вашем населенном пункте оставайтесь в укрытиях (цокольные и подвальные помещения, подземные паркинги и переходы);

если у вас есть домашние любимцы, подготовьте для них переноску, намордник и поводок, корм и воду на несколько дней;

сообщите родным и близким о местонахождении укрытия, в котором будете находиться;

держите телефон заряженным и согласуйте с близкими возможные альтернативные средства коммуникации и место встречи/пребывания;

подготовьтесь к оказанию первой медицинской помощи;

подготовьте наличные деньги, аптечку, запасы воды и еды на неделю, сменную одежду, предметы личной гигиены, фонарик, заряженный Powerbank, радио, сигнальные устройства, карту, часы, оригиналы или копии украинских документов, а также на отдельной бумаге укажите группу крови, существующие болезни и аллергические реакции;

если имеете транспортное средство, то заправьте полный бак и дополнительную канистру;

во время обстрелов и боев ни в коем случае не подходите к окнам, избегайте контактов с оккупантами. Если не успели спрятаться в укрытие – примените правило двух стен: прячьтесь в прихожей, коридоре или тамбуре;

не касайтесь трупов оккупантов, а также любых предметов, которые блокируют дороги - они могут быть заминированы;

не берите в руки оружие и не надевайте камуфляж или одежду в этих цветах;

дождитесь появления ВСУ и выполняйте их рекомендации;

доверяйте только официальным источникам информации Украинского государства.

Как ранее сообщал УНИАН, 4 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина обязательно вернет Крым и сделает его одним из лучших, самых комфортных мест в Европе. Он подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины, разведка, специальные службы уже делают необходимые шаги для этого.

31 августа Зеленский заявил, что для российской армии нет и не будет ни одного безопасного места по всей временно оккупированной территории Украины.

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