Россияне уничтожают населенные пункты, которые не могут отбить.

Российская военная машина не считается с разрушениями и потерями на собственной территории, уничтожая в боях свои же населенные пункты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции рассказал командир Российского добровольческого корпуса Денис Никитин (White Rex). Он напомнил о видео из поселка Козинки (Белгородская область, РФ), где российский танк обстрелял дома, предполагая, видимо, что там могут дислоцироваться бойцы РДК.

"Мы просто видим, когда по территории России едет российский танк, стреляет в дом и от него остаются только обломки".

По словам Никитина, для россиян это кажется нормальным, частью "рабочего процесса". Он добавил, что захватчики выполняют задачу любой ценой - если они не могли отбить Козинку, то решили ее разрушить.

Бои на территории России

Как сообщал УНИАН, в марте отряды добровольцев "Легиона Свобода России", "Русского добровольческого корпуса" и союзных им подразделений повстанцев начали рейд в приграничные районы Курщины и Белгородщины. Тогда сообщалось, что оккупанты сбрасывали на собственные поселки авиационные бомбы.

Аналогичную тактику они используют против своих территорий, которые сейчас контролируют Силы обороны Украины. В Генеральном штабе ВСУ сообщали о сбросах КАБов.

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